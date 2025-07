Retomada de voos Salvador–Panamá reforça projeção internacional da capital, diz Ana Paula Matos Foto: Divulgação / Secom PMSA vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h37 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação / Secom PMSA vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, afirmou nesta quinta-feira (3) que a retomada dos voos entre Salvador e a Cidade do Panamá marca um novo avanço para a internacionalização do turismo na capital baiana. Ela participou do evento realizado pela Copa Airlines no Aeroporto de Salvador, que celebrou o anúncio da nova frequência aérea.

