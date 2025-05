Rio e Niterói oficializam candidatura aos Jogos Pan-Americanos de 2031 Foto: Divulgação / MTur As cidades do Rio de Janeiro e Niterói tiveram oficialmente reconhecida... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 03h39 (Atualizado em 02/05/2025 - 03h39 ) twitter

Foto: Divulgação / MTur As cidades do Rio de Janeiro e Niterói tiveram oficialmente reconhecida nesta quinta-feira (1º) a candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031, conforme anunciou a Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports). A disputa será contra Assunção, capital do Paraguai, que também teve sua candidatura homologada como única adversária.

