Rio reforça segurança com 17 mil agentes e Esquadrão Antibomba para a Cúpula do Brics
05/07/2025 - 00h36

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil Com a aproximação da 17ª Cúpula do Brics, que acontecerá nos dias 6 e 7 de julho no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, o Rio de Janeiro montou uma megaoperação de segurança. Cerca de 17 mil agentes das forças estaduais foram mobilizados, incluindo policiais civis, militares e equipes do programa Segurança Presente.

