Rodoviária de Salvador terá 600 horários extras para o feriado da Páscoa Foto: Reprodução Agerba.Embarque Rodoviária de SalvadorA Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia,... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 07h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 07h06 )

Rodoviária de Salvador

Foto: Reprodução Agerba.Embarque Rodoviária de SalvadorA Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta quinta-feira (10), que o Terminal Rodoviário de Salvador contará com 600 horários extras de ônibus durante o período do feriado da Páscoa. A operação especial será iniciada no sábado, dia 13 de abril, e seguirá até o dia 21.

