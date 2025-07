Rodoviário é agredido com marteladas em Salvador; veja onde Foto: Reprodução / Redes sociais.Um motorista de ônibus foi agredido com marteladas na quarta-feira (30).... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h58 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um motorista de ônibus foi agredido com marteladas na quarta-feira (30). A agressão aconteceu após ele impedir que um casal entrasse pela porta dianteira do coletivo sem pagar a passagem, na região do Largo do Tanque, na Baixa do Fiscal, em Salvador.

