Rodoviários de Salvador decretam estado de greve e ameaçam paralisação na próxima semana
Taktá|Do R7
15/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h24 )

Foto: Ascom Semob Rodoviários de Salvador decretaram estado de greve na manhã desta quinta-feira (15), após decisão unânime em assembleia. A medida indica que uma paralisação pode ocorrer já na próxima semana, já que, por lei, a greve deve ser comunicada com pelo menos 48 horas de antecedência. A categoria está em campanha salarial e negocia há um mês com as empresas do setor. Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a principal queixa é a tentativa dos patrões de impor a retirada de domingos de folga e a retomada do banco de horas como condição para um possível acordo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação dos rodoviários em Salvador!

