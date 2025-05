Rodoviários de Salvador fazem última tentativa de acordo antes de greve nesta quarta (28) Foto: Lucas Moura / Secom PMSônibusO Sindicato dos Rodoviários de Salvador e os representantes das... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h37 ) twitter

Taktá

Foto: Lucas Moura / Secom PMSônibusO Sindicato dos Rodoviários de Salvador e os representantes das empresas de ônibus voltam a se reunir na quarta-feira (28) em uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no bairro de Nazaré, às 11h. A reunião ocorre na tentativa de fechar um acordo antes do início da greve da categoria, prevista para começar na quinta-feira (29).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os desdobramentos dessa situação e o que pode acontecer com o transporte em Salvador.

