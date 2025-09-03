Rodrigo Chagas é efetivado como técnico do Vitória Foto: EC Vitória Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (03), o presidente do Esporte... Taktá|Do R7 03/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h59 ) twitter

Foto: EC Vitória Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (03), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fabio Mota, anunciou a efetivação do técnico Rodrigo Chagas como novo treinador para a disputa da Série A. Rodrigo esteve à beira do gramado na última partida contra o Atlético-MG de forma interina. Junto com Rodrigo Chagas, também foi anunciado o auxiliar técnico Cleber dos Santos, que já trabalhou no Flamengo e no Cruzeiro com Zé Ricardo.

