Rodrigo Chagas é efetivado como técnico do Vitória
Foto: EC Vitória Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (03), o presidente do Esporte...
Foto: EC Vitória Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (03), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fabio Mota, anunciou a efetivação do técnico Rodrigo Chagas como novo treinador para a disputa da Série A. Rodrigo esteve à beira do gramado na última partida contra o Atlético-MG de forma interina. Junto com Rodrigo Chagas, também foi anunciado o auxiliar técnico Cleber dos Santos, que já trabalhou no Flamengo e no Cruzeiro com Zé Ricardo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá
