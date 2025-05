Rombo de R$ 2,6 bilhões no Correios! Demonstrações financeiras apontam prejuízo bilionário Foto: Reprodução/Agência BrasilcorreiosOs Correios fecharam o ano de 2024 com um prejuízo bilionário de R$... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h07 ) twitter

Foto: Reprodução/Agência BrasilcorreiosOs Correios fecharam o ano de 2024 com um prejuízo bilionário de R$ 2,6 bilhões, segundo as demonstrações financeiras publicadas nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial da União. É o primeiro resultado negativo dessa magnitude desde 2016 e é um salto grande se comparado ao rombo de R$ 597 milhões registrado no ano anterior, esse valor após ajustes contábeis, subiu para R$ 633 milhões.

