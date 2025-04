Rompimento entre Emicida e Fióti: Acusações marcam fim de parceria de 16 anos O anúncio do rompimento entre Emicida e Fióti, que aconteceu no dia 28 de março,... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h26 ) twitter

O anúncio do rompimento entre Emicida e Fióti, que aconteceu no dia 28 de março, pegou muitos fãs de surpresa. Por meio de uma nota publicada no Instagram, o perfil de Emicida informou que Fióti, seu irmão, não representaria mais os interesses artísticos do rapper, encerrando assim uma parceria de longa data.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as declarações de ambos os lados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

