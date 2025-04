Ronaldo Caiado recebe título de Cidadão Baiano e Comanda 2 de Julho em Salvador Foto: Taktá Na manhã desta sexta-feira (04), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu o... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h27 ) twitter

Foto: Taktá Na manhã desta sexta-feira (04), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu o Título de Cidadão Baiano e a Comanda 2 de Julho em uma cerimônia no no Centro de Convenções da capital baiana, localizado na Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, em Salvador. A solenidade foi marcada por homenagens e destacou a colaboração de Caiado com a Bahia, reconhecendo sua trajetória política e suas contribuições para o estado.

