Roubos de veículos em Salvador caem 17% no primeiro semestre de 2025, aponta SSP-BA Foto: Paula Fróes / GOVBA.O número de roubos de veículos em Salvador registrou uma redução... Taktá|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Paula Fróes / GOVBA.O número de roubos de veículos em Salvador registrou uma redução de 17,3% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram contabilizados 2.020 casos entre janeiro e junho deste ano, contra 2.443 no mesmo intervalo de 2024.

Para mais detalhes sobre essa queda significativa nos roubos de veículos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido no bairro do Uruguai, em Salvador

Deputados cobram ministros e expõem fraudes nos descontos do INSS

VÍDEO: Motorista é flagrado dirigindo na contramão na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas