Rúben Rodrigues é apresentado e marca o início da intertemporada do Vitória Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaApós 14 dias de folga, o elenco do Vitória se... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h57 )

Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaApós 14 dias de folga, o elenco do Vitória se reapresenta nesta sexta-feira (28) com início da intertemporada e duas novidades. Entre elas, o destaque fica para o meia Rúben Rodrigues, uma das apostas da diretoria na tentativa de reverter o desempenho do time na temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do Vitória!

