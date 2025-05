Rússia e aliados flexibilizam restrições à carne de frango brasileira; outros países endurecem medidas Foto: Agência Brasil Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão aliviaram as restrições impostas à importação de... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Agência Brasil Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão aliviaram as restrições impostas à importação de carne de frango do Brasil, que haviam sido adotadas como medida preventiva contra a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), conhecida como gripe aviária. A partir de agora, a suspensão passa a valer apenas para os produtos originários do estado do Rio Grande do Sul, onde foi identificado o foco da doença.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atualizações sobre o tema!

