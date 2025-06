Sábado de forró e solidariedade marca o encerramento do Junho Vermelho na Hemoba Foto: Feijão Almeida / GOVBAA Fundação Hemoba encerra neste sábado (14) a programação especial da... Taktá|Do R7 14/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 07h36 ) twitter

Taktá

Foto: Feijão Almeida / GOVBAA Fundação Hemoba encerra neste sábado (14) a programação especial da campanha Junho Vermelho com um dia dedicado à cultura nordestina e à valorização da doação voluntária de sangue. A ação acontece no Hemocentro Coordenador, em Brotas, Salvador, em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue.

