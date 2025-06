Sabor amargo: interdição da cozinha da Penitenciária Lemos de Brito traz preocupação sanitária Foto: ReproduçãoA Justiça determinou que o Estado da Bahia interdite, em até 30 dias, a... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h58 ) twitter

Foto: ReproduçãoA Justiça determinou que o Estado da Bahia interdite, em até 30 dias, a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) da Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. A decisão atende a um pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA) e obriga o governo a providenciar, de forma imediata, um novo local para o preparo das refeições dos internos, com alvará sanitário e em conformidade com a legislação vigente.

