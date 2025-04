SAC do Salvador Shopping promove atendimento exclusivo para pessoas com autismo Foto: DivulgaçãoO Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Salvador Shopping realizará, durante três sábados... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h06 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Salvador Shopping realizará, durante três sábados de abril, um atendimento exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa, chamada “Hora Azul”, ocorrerá nos dias 5, 12 e 26, sempre das 9h às 10h, oferecendo a emissão gratuita da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

