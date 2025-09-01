SAC inicia atendimento por ordem de chegada em seis postos da Bahia Foto: Ascom SaebO Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) iniciou o atendimento por ordem de... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 05h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 05h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ascom SaebO Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) iniciou o atendimento por ordem de chegada para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em postos da capital e do interior. A iniciativa, que funciona como um projeto-piloto, foi implementada após denúncias de que cidadãos não conseguiam agendar horários para a emissão do documento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Concursos para Polícia Civil reúnem mais de 3 mil vagas; Confira onde

Incêndio em casa para dependentes químicos deixa cinco mortos

Lauro Chaman conquista terceiro título mundial no paraciclismo