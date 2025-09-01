SAC inicia atendimento por ordem de chegada em seis postos da Bahia
Foto: Ascom SaebO Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) iniciou o atendimento por ordem de chegada para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em postos da capital e do interior. A iniciativa, que funciona como um projeto-piloto, foi implementada após denúncias de que cidadãos não conseguiam agendar horários para a emissão do documento.
