SAC Uruguai passa a oferecer serviços da Embasa a partir de segunda (4)

Foto: Ascom SaebA partir da próxima segunda-feira (4), os moradores da Cidade Baixa poderão acessar 30 serviços da Embasa no SAC Uruguai, localizado no Bahia Outlet Center. Entre os atendimentos disponíveis estão alteração de titularidade, segunda via de conta e nova ligação de água. O atendimento será feito exclusivamente por agendamento, que pode ser realizado pelo aplicativo ou pelo portal ba.gov.br.

