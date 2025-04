Saeb 2023: Apenas 49,3% das crianças do 2º ano estavam alfabetizadas, aponta Inep Foto: Amanda Chung / Ascom SECDados preliminares do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 03h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 03h45 ) twitter

Foto: Amanda Chung / Ascom SECDados preliminares do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023, divulgados nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que menos da metade (49,3%) das crianças do 2º ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no Brasil no ano passado. O número representa uma melhora em relação a 2021, quando 56,4% dos alunos da mesma etapa de ensino não estavam alfabetizados, segundo o Indicador Criança Alfabetizada.

Para entender melhor os desafios e avanços da alfabetização no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

