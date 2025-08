Saiba como agendar visitas escolares aos espaços culturais de Salvador Foto: Lucas Moura / Secom PMS A Prefeitura de Salvador mantém diversos espaços culturais que... Taktá|Do R7 03/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Lucas Moura / Secom PMS A Prefeitura de Salvador mantém diversos espaços culturais que promovem o conhecimento sobre a história e a identidade da primeira capital do Brasil, por meio de acervos documentais e recursos multimídia. Com foco no público jovem, esses equipamentos estão abertos à visitação de escolas públicas e privadas, com agendamento prévio, para atividades de caráter educativo.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como agendar sua visita e aproveitar ao máximo a experiência cultural em Salvador! saiba mais

Leia Mais em Taktá:

SAC Uruguai passa a oferecer serviços da Embasa a partir de segunda (4)

Encceja 2025: provas acontecem neste domingo (3)

Prazo do pagamento de taxa da Prova Nacional Docente é prorrogado