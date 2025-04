Saiba quais as 69 linhas de ônibus afetadas pela mobilização dos rodoviários em Salvador Foto: Divulgação/IntegraOnibuA circulação de 69 linhas de ônibus foi impactada na manhã desta quarta-feira (30)... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 08h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h01 ) twitter

Onibu Taktá

Foto: Divulgação/IntegraOnibuA circulação de 69 linhas de ônibus foi impactada na manhã desta quarta-feira (30) em Salvador, devido a uma paralisação parcial de rodoviários. A mobilização ocorreu por conta de uma assembleia da categoria, o que impediu a saída de veículos das garagens G2 (Plataforma) e G3 (OT Trans).

Para mais detalhes sobre as linhas afetadas e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

