Salvador abre inscrições para curso gratuito de audiodescrição com foco em turismo Foto: Max Haack / Arquivo / Secom PMS A Prefeitura de Salvador está com inscrições... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 06h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 06h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Max Haack / Arquivo / Secom PMS A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para o Curso de Formação em Audiodescrição, voltado à promoção da inclusão e do acesso de pessoas com deficiência visual aos espaços de cultura, informação e turismo da capital baiana. A iniciativa é da Diretoria da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Fundação Gregório de Matos (FGM).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Taktá:

Carlos Lupi diz que é difícil calcular quantas vítimas foram alvos de descontos irregulares na previdência

Com mais 100 imóveis entregues, Morar Melhor chega a 900 casas reformadas em Brotas

Justiça condena Nikolas Ferreira a pagar R$ 200 mil por discurso transfóbico na Câmara