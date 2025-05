Salvador amplia acesso gratuito ao DIU em 27 unidades de saúde A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferece a inserção... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 08h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h03 ) twitter

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferece a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino (DIU) em 27 unidades de saúde da capital. O método contraceptivo, reconhecido pela eficácia e longa duração, está disponível de segunda a sexta-feira, inclusive no Multicentro Carlos Gomes, no bairro Dois de Julho.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como acessar esse importante serviço de saúde!

