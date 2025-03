Salvador celebra 476 anos com shows, cortejos e homenagens musicais Foto: Valter Pontes / Secom PMS A capital baiana comemora 476 anos com uma programação... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 29/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Valter Pontes / Secom PMS A capital baiana comemora 476 anos com uma programação especial que reúne música, cultura e tradição. As principais atividades acontecem nos dias 28 e 30 de março, com shows gratuitos na Praça Municipal, no Centro Histórico, e atrações espalhadas por diversos pontos da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as festividades!

Leia Mais em Taktá:

Conta de luz segue sem cobrança extra em abril, informa Aneel

Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões neste sábado (30); apostas vão até 19h

Semana do Artesão movimenta o Campo Grande até domingo (30)