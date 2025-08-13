Salvador celebra feriado dedicado a Santa Dulce dos Pobres Foto: Acervo Memorial Irmã Dulce.Salvador celebra nesta quarta-feira (13) o feriado em homenagem a Santa... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h39 ) twitter

Foto: Acervo Memorial Irmã Dulce.Salvador celebra nesta quarta-feira (13) o feriado em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A data marca o dia em que, ainda jovem, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, adotando o nome que se tornaria símbolo de fé e serviço aos necessitados.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as celebrações e a programação especial em homenagem a Santa Dulce dos Pobres!

