Salvador celebra feriado dedicado a Santa Dulce dos Pobres

Foto: Acervo Memorial Irmã Dulce.Salvador celebra nesta quarta-feira (13) o feriado em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A data marca o dia em que, ainda jovem, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, adotando o nome que se tornaria símbolo de fé e serviço aos necessitados.

