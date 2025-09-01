Salvador cria área de proteção para ciclistas de competição Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Avenida Magalhães Neto, na Pituba, passa a contar,... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h38 ) twitter

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Avenida Magalhães Neto, na Pituba, passa a contar, a partir desta terça-feira (2), com a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC). A iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Transalvador, busca oferecer mais segurança para atletas que utilizam o trecho nos treinos.

