Salvador cria área de proteção para ciclistas de competição
Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Avenida Magalhães Neto, na Pituba, passa a contar, a partir desta terça-feira (2), com a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC). A iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Transalvador, busca oferecer mais segurança para atletas que utilizam o trecho nos treinos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança dos ciclistas na cidade!
