Salvador cria área de proteção para ciclistas de competição

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Avenida Magalhães Neto, na Pituba, passa a contar,...

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Avenida Magalhães Neto, na Pituba, passa a contar, a partir desta terça-feira (2), com a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC). A iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Transalvador, busca oferecer mais segurança para atletas que utilizam o trecho nos treinos.

