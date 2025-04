Salvador digitaliza serviços da Dívida Ativa e facilita atendimento online a contribuintes Foto: Secom PMS Salvador digitaliza serviços da Dívida Ativa e facilita atendimento online a contribuintes... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 03h59 (Atualizado em 28/04/2025 - 03h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Secom PMS

Salvador digitaliza serviços da Dívida Ativa e facilita atendimento online a contribuintes Desde abril, contribuintes de Salvador já podem resolver pendências fiscais com a Prefeitura sem sair de casa. Através do portal Salvador Digital, estão disponíveis de forma totalmente online serviços como emissão de certidões, negociação de débitos, pedidos de prescrição de dívidas, extinção de execuções fiscais, entre outros procedimentos ligados à Dívida Ativa e à Procuradoria-Geral do Município (PGMS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Luana Silva faz história e conquista vice-campeonato em Bells Beach

Brasil conquista dez medalhas no World Series de Indianápolis com brilho de Gabriel Araújo

Carlo Ancelotti fica perto de acerto para comandar a Seleção Brasileira