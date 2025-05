Salvador e RMS registram 5 mil tiroteios em quase três anos, aponta Fogo Cruzado Foto: Arquivo / Agência Brasil Salvador e Região Metropolitana chegaram, no último sábado (17), ao... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 18h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h16 ) twitter

Taktá

Foto: Arquivo / Agência Brasil Salvador e Região Metropolitana chegaram, no último sábado (17), ao número de 5 mil tiroteios desde junho de 2022, segundo relatório do Instituto Fogo Cruzado divulgado nesta sexta-feira (23). Esses tiroteios resultaram na morte de 3.839 pessoas e deixaram outras 998 feridas. Entre as 4.837 pessoas baleadas nesse período, houve uma média de 138 vítimas de armas de fogo por mês.

