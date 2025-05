Salvador lidera ranking de tiroteios em abril e concentra 75% dos confrontos na RMS Rafael Martins/GOVBA Salvador foi a cidade com maior número de tiroteios registrados em abril, segundo... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 15h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h08 ) twitter

Taktá

Rafael Martins/GOVBA Salvador foi a cidade com maior número de tiroteios registrados em abril, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Foram contabilizados 118 confrontos na capital baiana, o que representa mais de 75% dos 155 tiroteios mapeados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). As ocorrências resultaram em 96 mortos e 19 feridos, reforçando o cenário de alta letalidade e insegurança.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender mais sobre essa alarmante situação.

