Salvador lidera ranking nacional de mortes violentas Foto: Divulgação/Secom PMSSalvador é a capital brasileira com a maior taxa de mortes violentas, de... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h38 )

Foto: Divulgação/Secom PMSSalvador é a capital brasileira com a maior taxa de mortes violentas, de acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2025. No levantamento, que considera os dados de 2024, a capital baiana registrou 52 mortes violentas por 100 mil habitantes, mais que o dobro da taxa verificada no Rio de Janeiro, que foi de 20,4.

