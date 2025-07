Salvador reabre 90% das escolas municipais e registra retorno de 70% dos professores, diz Prefeitura Foto: Gabriela Encinas / TakTáA Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira (17) que cerca de... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas / TakTáA Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira (17) que cerca de 90% das escolas da rede municipal já retomaram as atividades, o que representa aproximadamente 370 das mais de 400 unidades de ensino. Além disso, 70% dos professores voltaram às salas de aula, e o avanço acontece mesmo com a greve do magistério ainda em curso, segundo a Prefeitura.

