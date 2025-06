Salvador realiza ‘Happy Hour da Vacina’ com horário ampliado nesta terça (17) Foto: Myke Sena/MS/Secretaria de Comunicação SocialVacina PoliomieliteA Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador promove,... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Myke Sena/MS/Secretaria de Comunicação SocialVacina PoliomieliteA Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador promove, nesta terça-feira (17), o “Happy Hour da Vacina”, ação que oferece doses contra a gripe e a Covid-19 em horário estendido. A iniciativa ocorre em unidades de saúde, shoppings, estação de transporte e por meio de drive-thru, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra as Síndromes Respiratórias Agudas (SRAG), especialmente no período que antecede os festejos juninos.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante ação de vacinação!

