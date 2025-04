Salvador recebe 4ª edição do festival MURAL com programação gratuita; saiba mais Foto: DivulgaçãoA 4ª edição do MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre – vai acontecer... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 05h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: DivulgaçãoA 4ª edição do MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre – vai acontecer do dia 4 ao dia 6 de abril no Doca 1 – Polo de Economia Criativa, no bairro do Comércio, em Salvador. O festival reúne artistas visuais e criativos em uma programação gratuita que inclui live paints, exposição documental, shows, apresentações de DJs e oficinas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Taktá:

Petrobras e BNDES lançam programa de R$ 450 milhões para restauração florestal na Amazônia com créditos de carbono

Anvisa emite alerta após suspensão temporária de creme dental

Ministério Público propõe ação judicial contra Unimed, por suspender tratamento de crianças com TEA