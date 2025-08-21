Salvador recebe a terceira edição de “A Maior Roda de Samba do Mundo” neste domingo Foto: Taktá.No próximo domingo (24), Salvador recebe a terceira edição de A Maior Roda de... Taktá|Do R7 21/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h37 ) twitter

Taktá

Foto: Taktá.No próximo domingo (24), Salvador recebe a terceira edição de A Maior Roda de Samba do Mundo. O evento começa às 13h, no Backstage Wet, reunindo artistas de diferentes gerações em homenagem a um dos gêneros mais tradicionais da música brasileira.

