Salvador recebe a terceira edição de “A Maior Roda de Samba do Mundo” neste domingo

Taktá|Do R7

Foto: Taktá.No próximo domingo (24), Salvador recebe a terceira edição de A Maior Roda de Samba do Mundo. O evento começa às 13h, no Backstage Wet, reunindo artistas de diferentes gerações em homenagem a um dos gêneros mais tradicionais da música brasileira.

