Salvador recebe cinema a céu aberto em 30 de setembro; saiba mais

Foto: Reprodução/Redes Sociais Open Air BrasilOpen Air Brasil cinema céu abertoSalvador recebe, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro, o Open Air Brasil, considerado um dos maiores cinemas a céu aberto do mundo. O evento será realizado no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio.

