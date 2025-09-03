Salvador recebe pela primeira vez o Open Air Brasil, maior cinema a céu aberto do mundo
Foto: DivulgaçãoDe 30 de setembro a 12 de outubro, Salvador sediará o Open Air Brasil, maior cinema a céu aberto do mundo, no Centro de Convenções. O evento reúne cinema, música e gastronomia em uma experiência imersiva para todas as idades, com uma tela de 325 m² — equivalente a uma quadra de tênis.
