Salvador recebe pela primeira vez o Open Air Brasil, maior cinema a céu aberto do mundo

Foto: DivulgaçãoDe 30 de setembro a 12 de outubro, Salvador sediará o Open Air Brasil,...

Foto: DivulgaçãoDe 30 de setembro a 12 de outubro, Salvador sediará o Open Air Brasil, maior cinema a céu aberto do mundo, no Centro de Convenções. O evento reúne cinema, música e gastronomia em uma experiência imersiva para todas as idades, com uma tela de 325 m² — equivalente a uma quadra de tênis.

