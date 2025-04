Salvador recebe seletiva baiana do World Cosplay Summit 2025 Foto: Divulgação Salvador será palco de uma das etapas classificatórias do World Cosplay Summit (WCS),... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação



Salvador será palco de uma das etapas classificatórias do World Cosplay Summit (WCS), o principal concurso mundial de cosplay. A seletiva acontece no dia 19 de abril, a partir das 13h, no auditório da Estácio – Centro Universitário Estácio da Bahia, localizado no bairro do Stiep. A dupla vencedora garante vaga na etapa nacional da competição, que definirá os representantes do Brasil na final mundial em Nagoia, no Japão. A viagem será com todas as despesas pagas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Taktá:

Barrados! Retomada da exigência de visto já impede entrada de quase 100 turistas no Brasil

Proibidão! Bruno Reis proíbe apelo sexual, drogas e violência em shows; até no Carnaval de Salvador

Operação Overclean: Elmar Nascimento envia R$ 21 milhões a Campo Formoso, onde o irmão é prefeito