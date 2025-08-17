Salvador registra fortes chuvas nas últimas horas
Foto: Gabriela Encinas/TakTá.
Foto: Gabriela Encinas/TakTá.Chuva alagado SalvadorSalvador foi atingida por fortes pancadas de chuva nas últimas 12 horas, segundo dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Codesal), atualizados às 7h deste domingo (17). No período, o maior volume foi registrado em Saboeiro, com 46 mm, seguido de Gabuia (37,6 mm), Boa Vista de São Caetano (37,4 mm) e Calçada (37,4 mm). Em 24 horas, o acumulado chegou a 44 mm em Saboeiro.
