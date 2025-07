Salvador se prepara para homenagear Santa Dulce com 13 dias de celebrações; confira a programação Foto: DivulgaçãoA capital baiana se prepara para receber milhares de fiéis e visitantes durante a... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h38 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA capital baiana se prepara para receber milhares de fiéis e visitantes durante a festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, que acontece entre os dias 1º e 13 de agosto, no Largo de Roma, na Cidade Baixa. Com o tema “Como Santa Dulce dos Pobres, somos peregrinos de esperança”, a programação conta com celebrações religiosas, atrações culturais, serviços gratuitos de saúde e shows musicais.

