Salvador sedia etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu neste domingo (13); saiba mais

Fotos: Divulgação/Jonas Farias/FBJJMMA

Salvador recebe, neste domingo (13), a primeira etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu 2025. A competição será realizada no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, a partir das 9h, com a participação de cerca de 500 atletas de jiu-jitsu e parajiujitsu de diversos municípios da Bahia.

