Salvador sedia o 15º Fórum da Internet no Brasil com participação do Governo do Estado Foto: Matheus Landim/GOVBAO 15º Fórum da Internet do Brasil (FIB15) acontecerá em Salvador e discutirá... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 22h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Matheus Landim/GOVBAO 15º Fórum da Internet do Brasil (FIB15) acontecerá em Salvador e discutirá o uso e desenvolvimento da internet no Brasil, entre esta segunda-feira (26) e sexta-feira (30). O fórum, que receberá mais de mil participantes nos 27 workshops, é organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e contará com participação do Governo do Estado.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este importante evento e suas implicações para o futuro da internet no Brasil!

Leia Mais em Taktá:

MPBA pede proteção de área que pode abrigar o maior cemitério de escravizados da América Latina

Cesta básica fica mais barata em Salvador, aponta levantamento

Governo amplia serviços de hemodinâmica e reforça Centro de Recuperação Pós-Anestésica no Hospital Ana Nery