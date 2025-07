Salvador sedia RoboCup 2025, maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo Foto: DivulgaçãoTeve início nesta terça-feira (15), no Centro de Convenções de Salvador, a RoboCup 2025,... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: DivulgaçãoTeve início nesta terça-feira (15), no Centro de Convenções de Salvador, a RoboCup 2025, considerada a maior competição internacional de robótica e inteligência artificial do mundo. Conhecida como a “Copa do Mundo da Robótica”, a edição deste ano reúne cerca de 2 mil participantes de 40 países e se estende até o próximo domingo (20).

