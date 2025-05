Salvador será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 Foto: Divulgação/Arena Fonte NovaArena Fonte NovaSalvador vai entrar para a história do futebol feminino em... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arena Fonte Nova Taktá

Foto: Divulgação/Arena Fonte NovaArena Fonte NovaSalvador vai entrar para a história do futebol feminino em 2027. A capital baiana foi confirmada nesta quarta-feira (7) pela FIFA como uma das oito cidades-sede da próxima Copa do Mundo Feminina, que será realizada pela primeira vez na América do Sul. O torneio acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com a participação de 32 seleções de todos os continentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre este grande evento!

Leia Mais em Taktá:

O sonho continua: Mega-Sena acumula e prêmio agora é de R$ 38 milhões

Esquema de segurança mobiliza 200 agentes para Bahia x Nacional-URU no estádio da Fonte Nova

VÍDEO: Camamu tem ruas alagadas por fortes chuvas nesta quarta-feira (7)