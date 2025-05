Salvador tem uma das cestas básicas mais baratas do país em abril, aponta Dieese Foto: Divulgação/SEIMercado Cesta BásicaO custo da cesta básica em Salvador caiu no mês de abril... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h27 ) twitter

Mercado Cesta Básica

Foto: Divulgação/SEIMercado Cesta BásicaO custo da cesta básica em Salvador caiu no mês de abril e ficou entre os menores do país, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (8) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A capital baiana apresentou um valor médio de R$ 578,73, sendo a segunda mais barata entre as 17 capitais pesquisadas.

