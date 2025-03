Salvamar alerta para maior risco no mar com chegada do Outono em Salvador Foto: Lucas Moura / Secom PMS Com a chegada do Outono no último dia 20,... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 02h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Lucas Moura / Secom PMS Com a chegada do Outono no último dia 20, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) de Salvador faz um alerta sobre as mudanças nas condições do mar, que podem representar riscos aos banhistas durante o fim de semana. A previsão da Defesa Civil (Codesal) indica sol e temperaturas de até 33°C, o que deve atrair grande público às praias da capital baiana.

Para mais informações e recomendações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Desemprego sobe para 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro, mas tem menor taxa para o período desde 2014

Renda média do trabalhador brasileiro atinge recorde histórico e chega a R$ 3.378, aponta IBGE

PGR é favorável a prisão domiciliar para acusada de pichar estátua da Justiça em 8 de janeiro