Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Samuel Júnior cobra votação de projetos de deputados e destaca Tarcísio como nome da direita para 2026

Foto: Gabriela Encinas/ TaktáPor Maria Eduarda / Gabriela Encinas O deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos)...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Gabriela Encinas/ TaktáPor Maria Eduarda / Gabriela Encinas O deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) criticou nesta terça-feira (2) na sessão da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), a falta de apreciação de projetos apresentados pelos parlamentares na presentes. Segundo ele, apesar de a Casa ter votado 14 propostas no dia, nenhuma delas era de autoria dos deputados.

Para mais detalhes sobre as declarações de Samuel Júnior e o cenário político, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.