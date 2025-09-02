Samuel Júnior cobra votação de projetos de deputados e destaca Tarcísio como nome da direita para 2026 Foto: Gabriela Encinas/ TaktáPor Maria Eduarda / Gabriela Encinas O deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos)... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 20h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Gabriela Encinas/ TaktáPor Maria Eduarda / Gabriela Encinas O deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) criticou nesta terça-feira (2) na sessão da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), a falta de apreciação de projetos apresentados pelos parlamentares na presentes. Segundo ele, apesar de a Casa ter votado 14 propostas no dia, nenhuma delas era de autoria dos deputados.

Para mais detalhes sobre as declarações de Samuel Júnior e o cenário político, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Presidente da ALBA promete acelerar votações e priorizar projetos de deputados

Combate à criminalidade alcança marco histórico em Feira de Santana

Bahia disputará sua 10ª final da Copa do Nordeste