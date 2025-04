Santos confirma nova lesão de Neymar Foto: Raul Baretta/ Santos FC O Santos informou, nesta sexta-feira (18), que Neymar sofreu uma... Taktá|Do R7 19/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 14h06 ) twitter

Foto: Raul Baretta/ Santos FC O Santos informou, nesta sexta-feira (18), que Neymar sofreu uma nova lesão muscular na coxa esquerda. O problema foi identificado no músculo semimembranoso, distinto da contusão anterior. O camisa 10 deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

