Santuário Santa Dulce dos Pobres realiza homenagens pelo sétimo dia da morte do Papa Francisco Foto: DivulgaçãoO Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador, terá uma... Taktá|Do R7 25/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoO Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador, terá uma programação especial neste domingo (27), em homenagem ao sétimo dia da morte do Papa Francisco. Missas serão realizadas ao longo do dia, com destaque para a celebração das 8h30, conduzida pelo reitor do santuário, frei Ícaro Rocha. A cerimônia também terá a presença de Maria Rita Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e sobrinha da santa baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa homenagem especial!

Leia Mais em Taktá:

MPF investiga possíveis impactos ambientais em obras da Ponte Salvador-Itaparica

Com grande comoção: Corpo de trabalhador morto em tentativa de assalto é sepultado em Candeias

Bahia encara o Palmeiras fora de casa pela sexta rodada do Brasileirão