São João 2025: MPBA aponta gastos dos municípios baianos de quase meio milhão com artistas

Foto: Joá Souza / GOVBAO Painel de Transparência dos Festejos Juninos encerrou o prazo do envio de informações nesta sexta-feira (6) e registrou um investimento superior a R$ 426 milhões em contratações artísticas para este ano. Pela primeira vez desde a criação da ferramenta, todos os 417 municípios baianos forneceram informações ao Painel da Transparência sobre os gastos que serão efetivados com os festejos juninos do ano de 2025. Apenas 33 municípios não farão parte dos festejos e 102 atrações foram registradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre os gastos dos municípios baianos!

